«Уроки мужества» расскажут о подвиге юных героев в годы Великой Отечественной войны

Ко Дню Победы Сбер подготовил интерактивный проект «Уроки мужества» о четырёх Героях Советского Союза, которым было от 13 до 17 лет. На примере героев времён Великой Отечественной войны современники узнают о подвигах, которые приблизили День Победы.

Просмотр начинается с выбора одного из четырёх юных героев на сайте проекта: самого молодого разведчика Вали Котика, который выследил подземный кабель врага и прервал связь фашистов со штабом; Лары Михеенко — партизанки-разведчицы, она под видом нищенки и пастушки узнавала расположение огневых точек и численность гарнизонов врага; Аркадия Каманина — самого юного лётчика войны, который посадил свой У-2 под огнём, забрал раненного товарища и секретные фотоснимки и взлетел, уходя от фашистского танка. Или узнать о подвиге Лёни Голикова — партизана-разведчика, который вместе с напарником подорвал машину вражеского генерала, добыл портфель с секретными чертежами мин и схемами полей и тем самым спас жизни сотням советских солдат.

После выбора героя пользователь проходит через историю: видит лес, землянку, вражеский патруль, штаб и дорогу. В ключевые моменты появляется выбор — как нужно поступить, при этом можно принять историческое решение либо альтернативное. При выборе альтернативного пути пользователь получит пояснение, как было на самом деле и что значит мужество.

В финале каждый увидит краткую информацию о герое, больше о судьбе героя расскажет ИИ-помощник — надо только нажать на кнопку, перейти в веб-версию, чтобы узнать больше фактов о герое.

Проект также вошёл в число материалов курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном», дополняя занятие из цикла «Песни о войне. Ко Дню Победы». Истории юных героев звучат особенно важно и понятно для современных школьников, помогая им увидеть в прошлом не абстрактные события, а выбор и ответственность их ровесников.

Проект «Уроки мужества» обращается к сердцу каждого человека через личный выбор и уважение к подвигу, объединяя героическое прошлое и современные возможности.