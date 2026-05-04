В Перми многодетная мать получила 1,3 млн рублей за несуществующую дочь

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Следователь отдела МВД России «Пермский» возбудил два уголовных дела в отношении 42-летней жительницы города. Многодетную мать подозревают в мошенничестве при получении социальных выплат в крупном размере.

В ноябре 2020 года женщина на основании ложных сведений оформила в одном из отделений ЗАГС города свидетельство о рождении дочери вне медицинской организации. После этого она подала заявление на получение выплат в городской департамент социальной политики на улучшение жилищных условий. Впоследствии на ее банковский счет перечислили установленную законом сумму на приобретение жилого помещения.

«Всего за период с октября 2020 по июль 2023 года на банковскую карту подозреваемой поступили социальные выплаты на несуществующего ребенка в сумме свыше 1,3 миллиона рублей», – сообщила пресс-служба краевого ГУ МВД России.

Расследование уголовного дела продолжается.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru