Житель Прикамья нарубил лес на 6 млн рублей и 2 года колонии

Фото: Прокуратура Пермского края

Березниковский городской суд вынес приговор машинисту лесозаготовительной машины. Жителя Чердынского округа признал виновным в незаконной рубке леса. Он причинил ущерб в особо крупном размере.

Суд установил, что работник лесозаготовительной организации в рамках исполнения своих трудовых обязанностей вышел за границы делянки. Его целью стало желание уменьшить сроки выполнения работ по заготовке древесины. Своими действиями он нанес лесному фонду ущерб в сумме более 6 млн руб.

Суд назначил виновному в преступлении наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Также удовлетворен гражданский иск представителя потерпевшего.

«С осужденного в бюджет муниципального образования взыскана сумма причиненного ущерба», – сообщил Единый портал прокуратуры РФ.

