В СВО погиб контрактник Александр Пигасов из Прикамья

Администрация и дума Частинского муниципального округа выражают искренние слова соболезнования родным и близким погибшего в зоне проведения СВО земляка. Пигасов Александр Николаевич погиб при исполнении воинского дога.

Александр Пигасов родился 6 ноября 1977 года в поселке Сухобизярка Пермского района. После учебы в Ножовской школе поступил в профессиональное училище №79, освоил профессию тракториста. Долгое время трудился на лесном производстве, проживал в деревне Средняя Головниха.

Александр Николаевич принял решение заключить контракт с Минобороны РФ для похождения военной службы в специальной военной операции. Он не вернулся из боя после очередного боевого задания.

Прощание с защитником Отечества состоится 4 мая с 12:00 в деревне Средняя Головниха у памятника героям Великой Отечественной войны. Захоронение проведут на местном кладбище.

