В аэропорту Перми на девять часов задержали вылет самолета в Минск

В Международном аэропорту «Пермь» («Большое Савино») 4 мая задерживаются прилет и вылет двух авиарейсов. Информация размещена в онлайн-табло аэропорта.

Вылет рейса WZ 4711 в Минск перенесли с 14:50 на 23:20, СУ 1201 в Москву - с 13:30 на 15:30. Так же задержаны прилеты рейсов в «Большое Савино»: СУ 1200 из Москвы – с 12:40 до 14:25, WZ 4712 из Минска – с 13:35 до 22:30.

Ранее Росавиация для обеспечения безопасности полетов вводила ограничения на прием и выпуск воздушных судов в пермском аэропорту.

