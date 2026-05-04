НовостиОбщество4 мая 2026 6:20

В Пермском крае сняли режимы «Беспилотная опасность» и «Ковер»

Режимы действовали утром 4 мая около двух часов
Павел ШАТРОВ

Фото: Павел ШАТРОВ. Перейти в Фотобанк КП

РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) Пермского края сообщила о снятии в 11:00 на территории региона режимов «Беспилотная опасность» и «Ковер». Режимы ввели около 09:00 4 мая.

Росавиация сообщила о снятии ограничений на прием и выпуск воздушных судов в Международном аэропорту «Пермь» («Большое Савино») с 11:09. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru