«ЭнергосбыТ Плюс» напомнит о долгах за тепло и горячую воду через «Госуслуги»

Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» расширяет цифровые каналы взаимодействия с клиентами и запускает для удобства жителей рассылку неоплаченных квитанций через портал «Госуслуги». Это новый этап в развитии сервисов информирования компании, направленный на то, чтобы предупредить жителей о долге до наступления неприятных последствий: ареста средств на банковском счёте, имущества или ограничения права на выезд за границу.

Получив такое уведомление на «Госуслугах», клиенту достаточно перейти по прямой ссылке в сообщении и моментально провести оплату. Сервис позволяет погасить задолженность за тепло и горячую воду буквально в несколько кликов, не выходя из дома и не дожидаясь визита судебных приставов.

«Мы идем в „цифру“, развиваем наши каналы информирования клиентов. Потому что наша первоочередная задача — помочь клиенту, не доводить до крайних мер», — отмечает директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Мария Круглякова.

Энергетики также напоминают об удобном и быстром способе получать платёжные документы — достаточно подписаться на электронную квитанцию. Она приходит на email и позволяет всегда держать расчёты за тепло и горячую воду под контролем. Для перехода на электронный формат достаточно заполнить простую форму на официальном сайте «ЭнергосбыТ Плюс».

