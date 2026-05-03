На правом берегу Камы В Перми горит лес

На правом берегу реки Кама в Перми загорелся лес. Пермяки заметили возгорание и стали делиться этим в социальных сетях.

В ГУ МЧС по Пермскому краю уточнили, что речь идёт о возгорании камыша в районе деревни Гамы. По предварительным данным, огонь охватил около 100 квадратных метров.

На месте происшествия работают пожарные: задействованы две единицы техники и 10 человек личного состава.

