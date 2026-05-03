В Краснокамске двоих подростков осудили за махинации с банковскими картами

В Пермском крае суд вынес приговор двум жителям Краснокамска 2007 и 2008 годов рождения. Их признали виновными в незаконных операциях с банковскими картами.

По данным суда, в сентябре 2025 года неизвестный предложил одному из молодых людей подзаработать на покупке и перепродаже банковских карт. Тот согласился и вовлёк в схему своего младшего знакомого.

Подросток 2008 года рождения за 6 тысяч рублей организовал оформление банковской карты на другого несовершеннолетнего. Вместе с картой были переданы все необходимые данные — пин-код, паспортные сведения владельца и привязанный номер телефона. Через посредника эту информацию передали третьим лицам.

Позже с использованием этой карты неизвестные провели операции по переводу и списанию денег без ведома владельца. Общий ущерб превысил 200 тысяч рублей.

Суд назначил обоим штрафы и постановил изъять в доход государства деньги, полученные незаконным путём. При этом решения пока не вступили в законную силу.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru