В Перми на время репетиций Парада Победы изменят движение автобусов

Схема: Департамент транспорта администрации города Перми

В Перми на время репетиций Парада Победы изменят схему движения городских автобусных маршрутов. О предстоящих изменениях сообщил департамент транспорта. Их введут: 3 мая – с 08:00 до 14:00, 7 мая – с 19:00 до 23:00, 8 мая – с 20:00.

Маршруты №10, №14 и №33 проследуют в объезд по улицам Ленина и Сибирской. Маршруты №52 и №60 в сторону ул. Ленина направят по улицам Пушкина и Попова; Комсомольского пр. – по улицам Попова, Пушкина, Куйбышева и Революции.

Маршрут №81 в направлении ул. Ленина пройдет по улицам Пушкина, Борчанинова, Екатерининской и Крисанова; в направлении Комсомольского пр. – по улицам Крисанова, Луначарского, Борчанинова, Пушкина, Куйбышева и Революции.

Маршруты №7 и №41 укоротят до остановки «Улица Попова». Автобуы маршрута №51 проследует по улицам Сибирской и Революции. Маршрут №50 в направлении микрорайона Парковый пройдет по улицам Пушкина и Куйбышева до улицы Ленина; в направлении микрорайона Крохалева – по улицам Крисанова, Луначарского, Борчанинова, Пушкина и Революции до Комсомольского пр.

На Октябрьской площади со 2 по 11 мая временно перенесут остановочный пункт «ПНИПУ» для монтажа сцены. Маршруты №7 и №41 начнут совершать посадку и высадку на Комсомольском пр. в крайней правой полосе проезжей части по направлению к Комсомольской площади.

