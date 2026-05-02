Житель Прикамья решил сэкономить 1 млн рублей на утилизационном сборе

Пермская таможня направила в Верещагинский районный суд административное исковое заявление к жителям Пермского края о взыскании более 1,5 млн руб. неуплаченных обязательных платежей. Пермяки решили сэкономить на утилизационном сборе трех иномарок, включая Porsche Cayenne и Volkswagen Crozz Prime.

Предприимчивый житель региона ввез на территорию России в период с 2022 по 2023 годы дорогостоящие автомобили под видом товаров для личного пользования. Он уплатил утилизационный сбор по льготным коэффициентам для физических лиц. Менее чем через месяц после ввоза, все автомобили он продал.

Пермская таможня справедливо засвидетельствовала отсутствие изначального намерения пермяка использовать автомобили в личных целях. По расчетам таможни, корректная сумма утилизационного сбора составила 950 тыс. руб. С учетом начисленных пеней она выросла до 1 530 964 руб.

«В целях обеспечения исковых требований по ходатайству таможни судом наложен арест на имущество административного ответчика на соответствующую сумму», – сообщила пресс-служба Верещагинского суда.

