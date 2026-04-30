В Кизеле простились с 20-летним участником СВО Сергеем Гапоновым

Фото: Администрация Кизеловского муниципального округа

В Кизеле 30 апреля простились с 20-летним участником СВО. Гапонов Сергей Валерьевич погиб в ходе СВО при исполнении воинского долга.

Сергей Гапонов родился в 2005 году. В зоне специальной военной операции проходил службу ефрейтором на должности радиотелефониста гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона.

За проявленное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и государственных интересов страны Сергей Валерьевич награжден медалью Суворова.

Администрация Кизеловского муниципального округа выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего земляка.

