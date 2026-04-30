В Прикамье опровергли информацию о голодных и работающих без отдыха пожарных

Фото: Федор СКВОРЦОВ. Перейти в Фотобанк КП

Краевое министерство территориальной безопасности выразило искреннюю благодарность неравнодушным пермякам. Жители Перми от чистого сердца переживает за пожарных, задействованных в тушении возгорания на промышленном объекте после атаки БПЛА. Они это делают по зову сердца!

В краевом ведомстве отметили, что в ряде соцсетей распространяется недостоверная информация о том, что пожарные работают без отдыха и не обеспечены питанием. Это не соответствует действительности!

«Пожарные расчеты работают посменно, они обеспечены полноценным питанием. Враг пытается через фейковые сообщения дестабилизировать ситуацию», – говорят в Минтербезе Прикамья.

В ведомстве призывают доверять только официальным источникам информации и помнить об ответственности за распространение ложных сведений.

Беспилотники атакуют Прикамье уже второй день подряд.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru