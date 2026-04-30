В Перми отменили намеченный на 1 мая праздничный фейерверк

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Администрация Перми внесла изменения в программу праздничных мероприятий, намеченных на 1 Мая. В День весны и труда отменили все события, которые планировалось провести на открытых площадках города.

В их число попал пятиминутный фейерверк. Праздничный салют должен был окрасить небо Перми в 23:00. Пермяки и гости города получат возможность провести больше времени в семейном кругу, навестить родителей, прогуляться по весенним улицам. В этот день будут работать все музеи и театры города,

Изменения в программе праздничных событий связаны с усилением мер безопасности населения.

