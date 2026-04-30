В Перми начались работы по обновлению сада имени В.Л. Миндовского

В Индустриальном районе Перми стартовал ремонт сада имени В.Л. Миндовского.

Сейчас на территории ведётся демонтаж старых элементов благоустройства: убирают скамейки, урны и другие малые архитектурные формы. Также разбирают существующие тротуары. На период работ входные зоны сада временно закрыты.

В МАУК «ПермьПарк» сообщили, что аттракционы из сада были временно перевезены в парк «Балатово». Перед этим они прошли ежегодную проверку технического состояния и продолжают ежедневно осматриваться специалистами.

По плану благоустройства в саду появятся обновлённые детские и спортивные площадки, новые входные группы, цветники и газоны. Также заменят покрытие дорожек и установят современное парковое оборудование.

Напомним, что в 2025 году сад имени Миндовского стал победителем всероссийского голосования по выбору объектов благоустройства. За него проголосовали более 36 тысяч жителей.

В текущем году новое голосование проходит до 12 июня на платформе «Госуслуги. Решаем вместе». Территория, которая наберёт больше всего голосов, будет включена в план благоустройства на 2027 год. Участвовать могут жители старше 14 лет.

Всего пермякам предложено выбрать один из восьми объектов в разных районах города. В их числе бульвар по улице Братьев Игнатовых, сквер у ДК имени А. П. Чехова, бульвар по улице Дружбы, сквер Авиаторов, сквер имени Олега Новоселова, Театральный сад, сквер по улице Мира в Новых Лядах и парк «Счастье есть».

