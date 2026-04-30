Каждый пятый житель Перми положительно относится к переработкам

Каждый четвертый житель Перми вообще не готов к переработкам, а 15% полностью принимают необходимость работать сверхурочно. Еще 50% согласны перерабатывать только при определенных условиях. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками платформы онлайн-рекрутинга Хенд Хантер и Группы Ренессанс страхование.

Свыше половины (55%) участников опроса из Перми хотя бы раз сталкивались с переработками за последний год. При этом свыше трети (36%) работающих сверхурочно россиян сообщили, что перерабатывают как минимум несколько раз в неделю, каждый четвертый (26%) – не реже одного раза в неделю, 18% – примерно раз в месяц, а восьмая часть опрошенных задерживается на работе раз в несколько месяцев. У 34% ежемесячная переработка превышает 10 часов, у 22% этот показатель находится в пределах 5–10 часов, а у 37% – до 5 часов. Дополнительные рабочие часы были оплачены респондентам лишь в 58% случаев, в частности свыше трети (38%) сообщили о полной оплате их переработок, каждому пятому пришлось довольствоваться частичной оплатой, а еще 36% остались без компенсации.

Общее отношение пермяков к переработкам остается преимущественно отрицательным – 50% всех участников опроса воспринимают превышение нормы рабочих часов крайне или скорее негативно (по 25%). Еще 30% относятся к переработкам нейтрально, и только 20% – положительно. Несмотря на это, в большинстве пермских компаний корпоративная культура только способствует переработкам сотрудников. Свыше четверти (30%) респондентов отметили, что на предприятии, где они работают, переработки считаются нормой, у 20% работодатели поощряют переработки, а в каждой пятой компаний на них закрывают глаза, еще в 15% их принято избегать.

Столкнувшись с неприемлемым для себя количеством переработок, 45% в первую очередь начнут искать в качестве запасного варианта другую работу, 20% обсудят сложившуюся ситуацию с работодателем, пятая часть респондентов постараются отказаться от лишней нагрузки, а 5% пересмотрят приоритеты выполнения рабочих задач.