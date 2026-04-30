В День весны и труда на пермской эспланаде выступят «Иваны»

Пермяков и гостей города в День весны и труда ждет большая праздничная программа творческих коллективов объединения «ПермьКонцерт». Хедлайнером праздника станет ансамбль «Иваны».

Объединение продолжит многолетнюю традицию праздничных концертов, посвященных объединению людей разных профессий вокруг идеи созидания, мира и весеннего обновления. На этот раз гостей праздника ждут любимые советские, народные песни, инструментальные композиции и авторские произведения пермских коллективов и солистов.

Праздничный концерт состоится 1 мая с 4:00 до 16:00 на городской эспланаде в 68-м квартале у здания Законодательного собрания Пермского края. Вместе с «Иванами» на сцену выйдут: певцы Мария Савостина и Артур Абаев, аккордеонистка Галина Калашникова, ансамбль песни и танца «Ромэн», ансамбли «Ба-Ба-Ту», «Ярмарка» и «Воскресение».

