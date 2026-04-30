В аэропорту Перми ждут вылета шесть задержанных авиарейсов

Фото: Павел ШАТРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Росавиация в 13:55 30 апреля сняла ограничения на прием и выпуск самолетов из Международного аэропорта «Пермь» («Большое Савино»). Воздушное пространство города было закрыто с 07:12 в целях обеспечения безопасности полетов из-за атаки беспилотников.

Согласно онлайн-табло аэропорта, в «Большом Савино» на 15:00 задержаны вылеты шести авиарейсов: ДР 434, СУ 1201 и СУ 1203 – все в Москву; 7R 844 – Нарьян-Мар; FV 5969 – Шарм-эль-Шейх, UJ 630 – Хургаду. Часть из них вылетит по маршруту только сегодня вечером.

Вместе с вылетом задерживается прилет авиарейсов: СУ 1200 из Москвы – до 18:40, FV 5970 из Шарм-эль-Шейха – 16:43, ДР 361 из Сочи1 – 15:25, ЮВ 240 из Усинска – 16:03, СУ 1202 из Москвы - 16:50, 7R 843 из Нарьян-Мара – 19:25.

Утром 30 апреля в Пермском крае дважды вводили режим «Беспилотная опасность», а также увеличили действие режима «Ковер» в Перми со 100 до 150 км. Отменили режимы в 13:20. Во время их действия зафиксировали второй за последние прилет беспилотника на промышленный объект.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru