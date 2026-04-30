Ко Дню Победы банк подготовил георгиевские ленты и тематически оформил крупнейшие офисы

Ко Дню Победы Сбер присоединится к традиционной всероссийской акции «Георгиевская ленточка». С 1 по 9 мая включительно георгиевскую ленту сможет получить каждый посетитель любого офиса банка. Уже подготовлено порядка 1,5 млн лент — одного из главных символов праздника.

Особую атмосферу создадут и в самих офисах. В ключевых отделениях Сбера во всех регионах страны от Магадана до Калининграда тематически оформят витрины.

В праздничные дни офисы банка перейдут на специальный режим работы. 1 мая, в пятницу, откроются только дежурные отделения. В субботу, 2 мая, и воскресенье, 3 мая, будут открыты офисы, которые обычно работают по субботам и воскресеньям. В День Победы, 9 мая, посетителей обслужат дежурные офисы. 10 мая откроются офисы, которые работают по воскресеньям, а 11 мая, в понедельник, — те, что работают по субботам.