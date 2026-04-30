В Пермском зоопарке объявили расписание показательных кормлений на май

Фото: пресс-служба пермского зоопарка

Жители Пермского зоопарка с приходом весны стали ещё активнее и с удовольствием встречают гостей. Многие животные охотно реагируют на внимание посетителей, поэтому зоопарк по традиции опубликовал график показательных кормлений на май. Теперь каждый может выбрать, к какому питомцу заглянуть в гости в определённое время.

Показательные кормления — это не основной приём пищи, а способ разнообразить жизнь животных и стимулировать их активность. Специалисты зоопарка специально организуют процесс так, чтобы обитатели проявляли природные инстинкты: искали еду, придумывали, как её достать, и тратили на это время. Для этого пищу прячут в коробках, мешках, подвешивают или даже закапывают.

При этом важно учитывать, что участие животных в таких мероприятиях зависит от их настроения и желания.

