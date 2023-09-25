В зоне спецоперации погиб командир водолазного отделения из Березников

Фото: Социальные сети Администрации города Березники

Администрация Березников в социальных сетях сообщила о гибели в зоне спецоперации жителя города Сергея Бабикова.

Рядовой Сергей Бабиков был командиром водолазного отделения инженерного взвода инженерно-саперного батальона. Прощение с погибшим бойцом состоится 26 сентября в Культурно-деловом центре (ул. Льва Толстого, 50) в 11:00.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Сергея Николаевича. Скорбим вместе с вами. Пусть поддержка близких и всех березниковцев поможет вам прожить тяжесть невосполнимой утраты. Вечная память…», - говорится в сообщении администрации Березников.

В одном из комментариев к сообщению указывается, что Сергею Бабикову был 61 год.

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях:

ВКонтакте Одноклассники

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru