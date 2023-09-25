Чешская компания ZAMEK BON REPOS хочет признать банкротом «Порт Пермь»

Фото: Арбитражный суд ПЕРМСКОГО КРАЯ

Согласно поступившего 21 сентября в суд иска, ООО «Порт Пермь» не выплачивает заявителю задолженность в размере 476,6 тыс. евро более трех месяцев, из которых 314,7 тыс. евро - основной долг, 158,982 тыс. евро – проценты, 177,351 тыс. руб. - расходы по уплате госпошлины.

Компания из Чехии просит признать ООО «Порт Пермь» несостоятельным (банкротом).

Арбитражный суд Пермского края оставил иск без движения до 25 октября этого года из-за допущенных недостатков в поступившем иске. Компании ZAMEK BON REPOS spol.s.r.o. до этого срока необходимо привести в порядок свое исковое заявление, сообщает «Новый компаньон».

Ранее «Комсомолка» сообщала, что прокуратура Пермского края проиграла спор о приватизации имущества ОАО «Порт Пермь».

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