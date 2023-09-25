Наталия Ступникова временно возглавила АО «Соликамскбумпром»

Фото: АО «СОЛИКАМСКБУМПРОМ»

Решением Совета директоров АО «Соликамскбумпром» с 22 сентября 2023 года временно исполнять обязанности президента будет Наталия Ступникова. Ранее она занимала пост вице-президента по экономике и финансам компании.

Как пояснили в пресс-службе АО «Соликамскбумпром», внеочередное общее собрание акционеров АО «Соликамскбумпром» состоится 8 декабря 2023 года. На нем предстоит назначить единоличного исполнительного органа акционерного общества – президента АО «Соликамскбумпром».

Напомним, 7 сентября этого года в возрасте 69 лет скончался президент компании, Почетный гражданин Пермского края Виктор Баранов. Он более 30 лет руководил ведущим предприятием лесопромышленной отрасли России.

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