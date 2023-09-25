Прокуратура проиграла спор о приватизации имущества ОАО «Порт Пермь»

Портовая инфраструктура Фото: Иван ПРОХОРОВ

В начале сентября этого года прокуратура Пермского края обратилась в арбитражный суд с требованием пересмотреть решение 2009 года по вновь открывшимся обстоятельствам приватизации имущества ОАО «Порт Пермь».

Пермский порт 14 лет назад добился признания недействительным решения Росимущества об отказе предоставить право выкупа своих инфраструктурных объектов. Компании удалось доказать, что она имеет право преимущественного их выкупа с соблюдением существующего законодательства о приватизации.

Прокуратура решила оспорить судебный акт, которым были удовлетворены требования ОАО «Порт Пермь» о признании незаконным решения краевого Росимущества. Надзорный орган настаивал, что при вынесении решения суд не знал, что имущество компании в итоге окажется в руках иностранцев.

Арбитражный суд установил, что фактически контроль иностранных инвесторов над портом был установлен в июле 2010 года, тогда как оспариваемое решение было вынесено 22 июня 2009 года. Таким образом, обстоятельство, на которое ссылается прокуратура, возникло уже после принятия спорного решения, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

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