Баскетбольная «Парма» одержала победу на турнире в Самаре

Фото: БК «Самара» - Официальная группа / ВКонтакте

Пермская «Парма» завершает подготовку к новому сезону 2023-2024 Единой лиги ВТБ. Для пермяков он стартует 5 октября матчем против «Локомотива-Кубань» в Краснодаре.

В это межсезонье «Парма» приняла участие в нескольких турнирах, сыграла несколько контрольных матчей. Самого крупного успеха баскетболисты из Перми добились в минувшие выходные. В Самаре они стали обладателями Кубка памяти заслуженного тренера СССР Генриха Приматова.

В первом матче турнира «Парма» одолела «Уралмаш» из Екатеринбурга со счетом 98:93 (22:29, 33:16, 18:30, 25:18). В финальном поединке пермяки на последних секундах встречи вырвали победу у БК «Самара» - 84:83 (19:29, 26:14, 17:21, 22:19).

Весомый вклад в победу внесли пермские легионеры Си Джей Брайс и Айзея Риз. Блеснули мастреством и отменной подготовкой Станислав Ильницкий, Александр Платунов, Дмитрий Халтурин. Кстати, по итогам турнира именно Айзея Риза признали лучшим в составе своей команды.

В своем кратком комментарии главный тренер БК «Парма» Евгений Пашутин отметил отменный характер своих подопечных, а также хорошую ротацию состава.

«В таких встречах и рождается команда. Когда легко - могут все, а когда жесткий контакт и противостояние - немногие. Это именно то, что будет в чемпионате Единой лиги ВТБ. Эта победа - шаг вперед для «Пармы»… Все бились друг за друга и объединились. Я думаю, что у нас хорошая команда», - подчеркнул наставник пермяков.

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