В МВД Прикамья начали проверку после видео с избиением умственно отсталого мальчика

Фото предоставлено читательницей "Комсомолки"

- О нанесении побоев несовершеннолетнему в органы внутренних дел сообщений и обращений не поступало. В настоящее время сотрудниками полиции по данному факту зарегистрирован материал проверки, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

Напомним, в редакцию Комсомолки обратилась пермячка Екатерина ( имя изменено - Ред.) и рассказала, что что в микрорайоне Левшино группа из пяти девочек 13-14 лет и несколько мальчиков такого же возраста издеваются над своими сверстниками. Нападают исключительно толпой и на тех, кто слабее.

В минувшую пятницу, 22 сентября, у младшей сестры Екатерининого мужа агрессивные девочки отобрали личную вещь. А после в руки Екатерины попало видео, на котором, как утверждается, одна из девочек-агрессоров избивает умственно отсталого мальчика.

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