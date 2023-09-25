В Перми проект ремонта кардиодиспансера оценили в 2,2 млн рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Перми планируют отремонтировать историческое здание Клинического кардиологического диспансера. Проект ремонтных работ оценили в 2,2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-службе Ростендера.

Тендер на разработку научно-проектной документации уже объявлен. Заявки на участие в нем будут принимать до 2 октября. Подрядчику предстоит завершить все необходимые работы до 12 декабря.

Напомним, двухэтажное кирпичное здание Клинического кардиологического диспансера расположено на улице Луначарского, 95Б. Оно было построено в 1907 году и является значимым для истории пермского здравоохранения. В период с 1921 по 1947 год здесь работал профессор, хирург Василий Николаевич Парин.

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