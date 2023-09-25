В Пермском Политехе нашли аналоги волшебным предметам из «Властелина колец»

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Ученые Пермского Политеха нашли в реальном мире аналоги волшебным предметам из «Властелина колец». Они рассказали про это ко Дню хоббита, который поклонники творчества писателя Джона Толкина отметили 22 сентября.

Око Саурона — это гигантский огненный глаз. С его помощью можно заглянуть в любой уголок Средиземья. В нашем мире аналогом является радар. «В мире Толкина Око было одно, а радары объединяются в сеть, что позволяет им захватывать больший участок для наблюдения. Наши земные технологии значительно совершеннее», — отметили в ПНИПУ.

Зеркало Галадриэль — это магическая чаша, которая показывает видения из прошлого, настоящего или будущего. В нашем мире на это зеркало похож телевизор, через который также можно получить доступ в Интернет и транслировать кадры из прошлого и настоящего. Также аналогом может быть нейросеть, которая может, например, предсказывать погоду.

Фиал Галадриэль — это хрустальный сосуд, содержащий в себе свет отраженной в воде звезды. Он сияет в темных местах, придает силу и мужество. Ученые хранили этот сосуд с биолюминесценцией — способностью живых организмов светиться. Так, в природе светятся бактерии, грибы и животные.

Кольцо Всевластия — это предмет, который порабощает волю, а своему хозяину дарит долголетие, сверхъестественную притягательность, а также способность становиться невидимым. Ученые сравнили Кольцо Всевластия с гипнозом, когда человек действительно становится полбе чувствительным к внушению.