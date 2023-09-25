Через несколько часов Пермь накроет холодный фронт с дождем

Осень в Перми Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Похоже, в Перми завершается пора тёплых и погожих деньков. Переломным в характере погоды станет именно 25 сентября.

Как рассказали в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, к Пермскому краю с огромной скоростью приближается холодный фронт. Он принесет понижение температуры и дождь.

В Перми дождь ожидается с 18:00 до 23:00. Температура воздуха понизится до +13…+15 градусов, возможны порывы ветра до 17 метров в секунду.

Завтра, 26 сентября, в утренние часы столбик термометра не поднимется выше +9 градусов, днем температура воздуха около +16 градусов. Будет облачно с прояснениями, осадки не ожидаются.

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