Через несколько часов Пермь накроет холодный фронт с дождем

Осень в Перми
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Похоже, в Перми завершается пора тёплых и погожих деньков. Переломным в характере погоды станет именно 25 сентября.
Как рассказали в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, к Пермскому краю с огромной скоростью приближается холодный фронт. Он принесет понижение температуры и дождь.
В Перми дождь ожидается с 18:00 до 23:00. Температура воздуха понизится до +13…+15 градусов, возможны порывы ветра до 17 метров в секунду.
Завтра, 26 сентября, в утренние часы столбик термометра не поднимется выше +9 градусов, днем температура воздуха около +16 градусов. Будет облачно с прояснениями, осадки не ожидаются.
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