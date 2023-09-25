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НовостиОбщество25 сентября 2023 10:07

В Прикамье туркомпания отказалась от названия «Сердце Пармы» для маршрута по Губахе

Изначально тур был назван по книге Алексея Иванова
Лела Минадзе

Фото: Василий Вахрин

Одна из туристических компаний Пермского края отказалась называть тур по книге Алексея Иванова «Сердце Пармы». Об этом рассказывает «Текст».

Туристический маршрут проходит по Губахе горе Ладейной, а также местам съемок фильма «Сердце Пармы». Название тура изменили на «Сердце Перми Великой».

Напомним, что в начале сентября продюсер писателя Юлия Зайцева заявила, что будет защищать интеллектуальные права Алексея Иванова. Компании стали использовать название романа и имена героев без ведома писателя.

Так, недавно завершился судебный спор с ювелирной компанией «Сереброника». Она отказалась использовать название романа в своей коллекции и отозвала регистрацию на товарный знак «Сердце Пармы».

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