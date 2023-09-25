В Перми осудили замглавы Дзержинского района

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Заместителю главы Дзержинского района Перми Николаю Ракинцеву вынесли приговор. Его признали виновным в превышении полномочий.

Как сообщает «В курсе.ру», Николаю Ракинцеву на четыре года запретили занимать руководящие должности на муниципальной и государственной службе. При этом с его имущества сняли арест.

Николай Ракинцев был задержан в декабре прошлого года. Следствие утверждало, что он незаконно распорядился не предоставлять средства на благоустройство территории у одного из домов по улице Подлесной.

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