В Перми в сквере на улице Макаренко выполнены основные работы

Фото: Администрация Перми

В сквере на улице Макаренко в Перми выполнены основные работы по благоустройству. Подрядчик уже завершил укладку тротуарной плитки и устройство резиновых покрытий. На территории установлены новые скамейки, урны, беседки, смонтировано освещение и ограждение. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Новый сквер будет разбит на несколько функциональных зон. Здесь появится зона отдыха, детские площадки, спортивная зона, также площадка для выгула собак. Особое внимание будет уделено озеленению. На территории уже высадили кустарники и многолетние растения. В дальнейшем планируется разбивка дополнительных цветников из многолетников и однолетников, а также будут высажены деревья. Также ведутся работы по обустройству газонов, их площадь составляет более 20 тысяч квадратных метров.

Напомним, ранее на ежегодном голосовании по выбору объектов благоустройства пермяки выбрали сквер по улице Макаренко. Голосование проходило в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Строительство сквера началось в августе прошлого года. Он был создан практически с ноля. Отмечается, что во время ремонта подрядчик постарался максимально сохранить существующие зелёные насаждения.

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