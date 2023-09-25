Пермский край вошел в топ регионов страны по приросту заводов-загрязнителей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пермский край вошел в топ регионов России по темпу роста числа предприятий, выбрасывающих вредные вещества в атмосферу. Исследование провела аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza.

Так, по итогам 2022 года Прикамье расположилось на пятом месте. В регионе насчитывалось 995 заводов-загрязнителей. Это на 46,2% больше, чем годом ранее. «Самый большой прирост числа предприятий-загрязнителей зафиксирован в Новгородской и Самарской областях, Северной Осетии, Орловской и Нижегородской областях, Пермском крае, Оренбургской области, Татарстане, Пензенской области и Карелии», — говорится в результатах исследования.

За прошлый год предприятия Прикамья выбросили в воздух 17,2 млн тонн загрязняющих веществ. Этот показатель уменьшился на 0,2%.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер