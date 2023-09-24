На трассе Пермь-Екатеринбург легковушка врезалась в грузовик

Фото предоставлено источником "Комсомолки"

Днем в воскресенье, 24 сентября, на 53-м километре трассы Пермь-Екатеринбург столкнулись КамАЗ и легковушка марки Peugeot. Как сообщил "КП-Пермь" источник, знакомый с ситуацией, аварию, вероятнее всего, спровоцировал водитель иномарки, так как повреждения у грузовика только на задней части.

Фото предоставлено источником "Комсомолки"

- 45-летнего водителя легковушки и его 8-летнего пассажира увезли в больницу. У мужчины, возможно, перелом предплечья, у ребенка подозрение на черепно-мозговую травму, - сообщил "Комсомолке" исчтоник, знакомый с ситуацией.

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