На трассе Пермь-Ильинский транспорт встал в 10-километровой пробке

Фото: Яндекс Пробки

Сервис «Яндекс Пробки» сообщает о многокилометровой пробке на трассе Пермь-Ильинский в сторону Перми от поворота на Скобелевку до ул. Гремячий лог. Хвост из транспорта вытянулся почти на 10 км.

Не менее сложная ситуация складывается при въезде на Чусовской мост. Машины плотно стоят в сторону города на протяжении почти 3 км.

На этих участках дорожная ситуация оценивается в 7-9 баллов.

Скорее всего, причиной пробок стал большой поток транспорта, на котором пермяки возвращаются со своих дачных и садовых участках, а также любителей «тихой охоты» - грибников.

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