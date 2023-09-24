Жительница Кировского района Перми отметила 100-летний юбилей

Фото: Администрация Кировского района Перми
Замечательный юбилей отметила жительница Кировского района Перми Раиса Афанасьевна Белозерова. На днях ей исполнилось 100 лет!
Со знаменательной датой ее пришли поздравить не только родные и близкие, но и многочисленные гости из Совета ветеранов и администрации района.
Они пожелали ей хороших воспоминаний с улыбкой, благополучных дней с любовью и радостью, спокойствия души с гармонией и отрадой.
«Раиса Афанасьевна Белозерова долгое время трудилась на Пермском пороховом заводе в центральной заводской лаборатории. Она воспитала троих детей, нянчила троих внуков и семь правнуков», - рассказали в районной администрации.
«Комсомолка» присоединяется к поздравлениям юбиляру и желает долгих лет жизни!
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