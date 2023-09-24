Из маршрутов VERRA Travel исключили названия книг писателя Алексея Иванова

Пермский край Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В компании VERRA признали допущенное упущение в нарушении авторских прав и немедленно удалили названия книг Алексея Иванова из анонса путешествий проекта VERRA Travel.

«Людей объединяют общие цели и ценности. Они – лучшая основа для сотрудничества. Это хорошо понимаешь, встречаясь с единомышленниками, даже если поводом для разговора стала досадная ошибка. Мы встретились с продюсером г-на Иванова Юлией Зайцевой, поняли, что хотим одного и того же и наметили точки соприкосновения для будущей коллаборации. Я поддерживаю позицию Юлии и считаю, что авторские права безусловно требуют защиты и уважения. Случившаяся ситуация принесла нам ценный опыт, научила быть более внимательными к законной интеллектуальной собственности и более грамотно защищать собственные бренды», - написала в своих соцсетях руководитель компании VERRA Анна Бояршинова.

В компании подчеркивают, что при создании проекта VERRA Travel руководствовались искренним желанием популяризировать историю и природу Пермского края, Урала и России. Те же цели преследовал и пермяк, известный писатель Алексей Иванов, когда писал свои знаменитые романы.

По словам Анны Бояршиновой, даже самые лучшие побуждения не оправдывают недостаточно внимательного отношения ко всем аспектам авторского права, а ошибки надо исправлять.

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