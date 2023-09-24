В августе часть пенсионеров Перми получала пенсию с задержкой в 2-3 недели

Доставка пенсии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Казалось бы, что сложного доставить пенсию на дом – деньги почтовой службе поступают исправно, особого дефицита в кадрах не наблюдается. Ан нет.

В августе этого года часть жителей Индустриального района Перми обратилась с жалобой в прокуратуру на несвоевременное получение пенсий и социальных выплат на дому.

Районная прокуратура приняла ряд оперативных проверок, в ходе которых обнаружила нарушения в сроках доставки выплат. Действительно, доставка осуществлялась с нарушением сроков, за пределами выплатного периода, установленного действующим законодательством, либо со значительным нарушением графиков доставки в 2-3 недели.

По итогам проведенной проверки было удовлетворено представление прокурора Индустриального района Перми в отношении руководителя краевого Управления федеральной почтовой службы, одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Соблюдение сроков доставки пенсии полностью восстановлено, сообщили в прокуратуре Пермского края.

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