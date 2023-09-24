Пермский «Молот» в матче чемпионата ВХЛ победил «Ростов»

Фото: Хоккейный клуб «Молот» / ВКонтакте

Под руководством Александра Гулявцева пермский «Молот» в рамках чемпионата ВХЛ победил на льду соперника «Ростов». Соперники устроили настоящий снайперский поединок, забросив в общей сложности 11 шайб!

Пермяки одержали победу со счетом 6:5 (3:2, 2:1, 1:2). В составе гостей отличились: Манин, Дюрягин (3), Рыжов, Ерохин; хозяев льда – Авершин (2), Носков, Калинин, Андреев.

Следующий матч «Молот» проведет в Перми 30 сентября, его соперником станет «Нефтяник» из Альметьевска. (0+)

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