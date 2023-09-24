К концу 2024 года «Мотовилихинские заводы» построят два новых корпуса

Фото: Правительство Пермского края

«Мотовилихинские заводы» в Перми завершают процедуру банкротства. После этого оборонное предприятие приступит к выполнению масштабной государственной инвестиционной программы.

К концу 2024 года «Мотовилиха» в рамках принятой инвестпрограммы построит два новых корпуса общей площадью около 40 тыс. квадратных метров. Это позволит привлечь новые квалифицированные кадры. Кроме того, уже в ближайшее время завод получит более 200 единиц современного оборудования.

«Мотовилихинские заводы» входят в госкорпорацию «Ростех». На заводских производственных площадках работают более 5 тыс. человек. Предприятие является важной частью оборонно-промышленного комплекса страны, его производственные мощности загружены заказами на несколько лет вперед, сообщает сайт регионального правительства.

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