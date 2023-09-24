В ходе спецоперации погиб мобилизованный из Бардымского округа

Фото: Администрация Бардымского округа

Печальную весть о гибели земляка сообщил глава Бардымского округа Халиль Алапанов. Сердце бойца перестало биться 19 сентября.

Ильнара Маматова осенью прошлого года призвали на военную службу в ряды Вооруженных сил РФ по частичной мобилизации, прошел обучение в учебном центре Тюмени. Рядовой Ильнар Маматов служил стрелком мотострелковой роты отдельного мотострелкового батальона.

«Он был настоящим героем, который отдал свою жизнь за свою Родину. Он останется в наших сердцах как пример мужества и самоотверженности. Мы будем помнить его как настоящего защитника своей страны. Скорбим вместе с его близкими и всеми, кто знал и уважал его, искренние соболезнования его семье и близким», - приносит соболезнования глава Бардымского округа.

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