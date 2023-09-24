Фото: ФК «Металлург» Липецк / ВКонтакте

В очередном туре чемпионата Второй лиги в дивизионе «Серебро» пермский «Амкар» встречался в Липецке с местным «Металлургом». Матч завершился со счетом 1:1 (0:1).

Пермяки распечатали ворота соперника уже на 23-й минуте встречи – отличился Раджабов. Однако, развить свой успех они не смогли. Хозяева поля отквитали пропущенный мяч в середине второго тайма после точного удара Мосияна.

По словам главного тренера пермской команды Ивана Черенчикова, в Липецк ехали только за победой. Планы «Амкара» остаются прежними – войти в четверку сильнейших команд дивизиона «Серебро» и продолжить весеннюю часть сезона в дивизионе «Золото».

«Амкар Пермь» сейчас занимает пятую строчку в турнирной таблице розыгрыша. Следующий матч в рамках чемпионата Второй лиги пермяки проведут 1 октября на своем поле против ивановского «Текстильщика». Перед этим, опять же в Перми, 27 сентября «Амкар» проведет матч 1/32 финала Кубка России «Путь регионов». Его соперником будет представитель первой лиги – краснодарская «Кубань». (0+)

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