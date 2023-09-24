В Перми без отопления пока остаются 90% многоквартирных жилых домов

Начало отопительного сезона Фото: Анна ЧЕРНАЯ

В Перми 19 сентября началось поэтапное подключение к отоплению объектов социальной сферы и жилого фонда города. По состоянию на 22 сентября, энергетики подали тепло в 92 школы, 169 детских садов, 7 муниципальных учреждений физической культуры и спорта, 4 учреждения культуры и 112 объектов здравоохранения.

В городском департаменте ЖКХ отметили, что за четыре дня с начала отопительного сезона теплом обеспечены 49% объектов социального назначения.

Тепло стало поступать и в ряд многоквартирных жилых домов, которые имеют общую систему теплоснабжения с объектами социальной сферы. В их число вошли 612 домов или 11% от общего количества жилого фонда в Перми.

Запуск тепла осуществляется постепенно. В среднем, заполнение систем отопления и их выход на оптимальные параметры работы занимает две-три недели.

Как правило, запуск тепла начинается осенью в случае, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха не превышает +8 градусов. В этом году отопительный сезон в Перми стартовал, не дожидаясь наступления этих температурных параметров.

По прогнозу синоптиков, значительное понижение температуры воздуха ожидается только в первых числах октября.

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