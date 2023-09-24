Тренерский штаб «Молота» может возглавить Павел Зубов из казанского «Ак Барса»

Фото: ak-bars.ru

В середине сентября клубное руководство пермского «Молота» отправило в отставку весь тренерский штаб во главе с Сергеем Бердниковым. Исполняющим обязанности главного тренера стал генеральный директор клуба Александр Гулявцев.

Под его руководством команда успела провести в рамках регулярного чемпионата ВХЛ три матча, в которых одержала победы над «Тамбовом» и саратовским «Кристаллом», а затем уступила в Воронеже местному «Бурану».

Как стало известно, пост главного тренера может занять 50-летний Павел Зубов – известный хоккейный специалист со стажем работы в нескольких клубах КХЛ (Континентальная хоккейная лига). Сейчас он входит в тренерский штаб казанского «Ак Барса». Об этом сообщил в своем телеграм-канале популярный спортивный обозреватель Алексей Шевченко, начинавший свою карьеру журналиста в Перми.

Напомним, сегодня «Молот» проведет очередной матч в Ростове-на-Дону против местной команды (0+). В пермском клубе пока о назначении нового главного тренера не сообщают. Сейчас «Молот» занимает 12-ю позицию в турнирной таблице розыгрыша.

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