В Пермском крае ожидается пик потепления за последние 30 дней

Погода в сентябре Фото: Анна Маркова

Пермские синоптики продолжают радовать своими прогнозами. В воскресенье, 24 сентября, в Перми и Пермском крае ожидается пик потепления за последние 30 дней!

По информации Пермского ГИС центра, день 21 сентября в Перми стал самым теплым начиная с 19 августа. Среднесуточная температура воздуха составила +15,3 градусов, что выше температурной нормы на 6,4 градуса.

На этом пермская погода решила не останавливаться и продолжит удивлять. Основной вынос тепла ожидается 24 и 25 сентября. На эти дни придется пик потепления, когда воздух в разных частях Пермского края прогреется до +19…+24 градусов. Так, отклонение от нормы на севере региона достигнет 10 градусов!

В Перми 24 сентября дневная температура воздуха может приблизиться к отметке +24 градусов. Ожидается небольшая облачность, осадков не предвидится.

В понедельник, 25 сентября, вновь будет тепло и сухо: в утренние часы около +10…+12 градусов, днем воздух в городе прогреется до +22 градусов.

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