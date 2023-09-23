После гибели четырех человек на пожаре в Прикамье возбудили уголовное дело

Место происшествия осмотрела группа следователей-криминалистов и эксперт-пожаротехник. Фото: архив "КП"

После того, как в сгоревшем частном доме в селе Чайка Уинского муниципального округа обнаружили тела четырех человек, следователи возбудили уголовное дело.

- По факту гибели на пожаре четырех человек возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. – Выясняются все обстоятельства случившегося.

Место происшествия осмотрела группа следователей-криминалистов, эксперт-пожаротехник и следователи Октябрьского МРСО. Допрашиваются свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы для установления причины гибели людей и произошедшего пожара.

Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководителя СУ СКР по Пермскому краю.

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