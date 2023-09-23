За 53 дня пермяк добрался на велосипеде до Турции

До Средиземного моря пермяк добрался за 53 дня и преодолел за это время 5332 км. Фото: Иван Оглоблин ВК.

Пермяк Иван Оглоблин – велопутешественник и блогер. Уже не в первый раз на своем велосипеде он отправляется в дальние поездки. Два года назад он проехал полстраны и добрался до Владивостока, а в этом году решил махнуть в Турцию.

Долгий путь спортсмен преодолевал 53 дня и находится сейчас на Средиземноморье. Иван не только сам получает впечатления, но и делится ими со своими подписчиками, которых у пермяка более трех тысяч. Ежедневно он пишет посты и рассказывает обо всем, с чем велосипедисту-экстремалу приходится сталкиваться на своем пути.

- Я приехал к морю, мой общий побег составил 5332 км. Побережье здесь облеплено заведениями, шезлонгами и туристами. Я с трудом нашел местечко, получил выговор за то, что присел на один из шезлонгов (это собственность отеля), разделся и тихонько без фанфар и восторга зашел в Средиземное море, чтоб поставить точку в своем маршруте, - опубликовал он пост на своей странице ВК.

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