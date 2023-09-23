Волонтеры разыскивают мужчину, который вышел из Пермских терм и пропал

Фото: ориентировка поисковый отряд «Регион59-поиск пропавших людей».

В Перми идет поиск пропавшего накануне 41-летнего мужчины. В последний раз Евгения Маликовича Сабирова видели живым и здоровым во время посещения комплекса «Пермские термы». Мужчина находился там вечером в пятницу, 22 сентября, вышел около 23.00, но домой так и не вернулся.

- Местонахождение мужчины устанавливается, всех, кто знает о нем, просьба позвонить в полицию 102 или волонтерам 8-912-880-41-60, - сообщает поисковый отряд «Регион59-поиск пропавших людей».

Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы светло-русые.

Был одет: темно-синие джинсы, серая футболка, черная кожаная куртка, синие мокасины.

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