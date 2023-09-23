Пермяк ушел из дома в неизвестном направлении и обратно не вернулся

Ориентировка: поисковый отряд им. Ирины Бухановой.

В Перми вторую неделю разыскивают пропавшего мужчину. 32-летний Александр Дьяконов пропал 12 сентября. Он вышел из дома по улице Карбышева в Орджоникидзевском районе Перми, отправился в неизвестном направлении и обратно не вернулся.

Родные обратились в полицию и к волонтерам, ориентировки с фото пропавшего мужчины разместили в соцсетях.

- Требуется информационная поддержка поиска, всего один ваш репост — и, возможно, именно вы поможете человеку вернуться домой, - просят волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой.

Приметы: рост 176 см., худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые.

Был одет: черная толстовка, черные джинсы и кепка, белые кроссовки.

Звонить по телефону полиции 102 или волонтерам +7(342) 204 49 04.

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