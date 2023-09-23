В фонде поддержки Пермской оперы сменился руководитель

Фонд помогает поддерживать отдельные проекты и творческие коллективы, а также обеспечивает стабильное развитие театра. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кадровые перестановки произошли в эндаумент-фонде поддержки Пермского театра оперы и балета. С 22 сентября здесь сменился руководитель.

Ранее директором по развитию Пермской оперы была Юлия Козлова, в настоящий момент она, по информации издания «Ъ-Прикамье», перешла в управляющий совет фонда. А исполнительным директором фонда поддержки Пермской оперы стала руководитель отдела театра по работе с партнерами Наталия Атаманова.

Фонд поддержки Пермского театра оперы и балета, напомним, был создан в Перми в 2021 году. С его помощью поддерживаются отдельные проекты и творческие коллективы, а также обеспечивается стабильное развитие театра. За 2021 год в фонд поступило 13,5 млн рублей, за 2022 год — 4,4 млн руб.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru